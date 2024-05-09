Fenerbahçe Beko, 5 yıl sonra Final Four’da

THY EuroLeague play-off çeyrek final beşinci ve son maçında Fransız ekibi AS Monaco'yu normal süresi 70-70 biten mücadelenin uzatma periyodunda 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 kazanarak 5 yıl sonra Final Four’a kaldı.

Daha önce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019'da 5 sezon üst üste Final Four’da mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde 6’ncı kez Dörtlü Final'e kalma başarısını gösterdi.

Fenerbahçe Beko, Final Four’da başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşı karşıya gelecek. Organizasyon bu sezon Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

SERİNİN 5’İNCİ MAÇINI DEPLASMANDA KAZANAN FENERBAHÇE, TARİH YAZDI

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off’larında serinin 5. ve son maçına kalan serileri bugüne dek hep ev sahibi takımlar kazandı.

Organizasyonda dün AS Monaco'yu 80-79 yenen Fenerbahçe Beko bu istatistiği kırarak tarihe geçti.

Sarı-lacivertliler, organizasyonda 5’inci maçı deplasmanda kazanan ilk takım oldu. Daha önceki 19 eşleşmede de ev sahibi takım, saha ve seyirci avantajını kullanarak rakiplerini elemişti.

FI﻿​NAL FOUR TAKVİMİ BELLİ OLDU

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek organizasyonun Final Four eşleşmeleri ve maç takvimi belli oldu.

Fenerbahçe Beko, Final Four’un ilk maçında Türk başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşacak. Müsabaka 24 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da başlayacak.

Final Four’un ikinci eşleşmesinde ise İspanyol ekibi Real Madrid, bir diğer Yunan ekibi Olympiacos ile karşı karşıya gelecek. Bu maç ise aynı gün saat 22.00’de oynanacak.

Kupanın sahibi ise 26 Mayıs Pazar günü oynanacak final maçıyla belli olacak.

OBRADOVIC’TEN SONRA İLK KEZ

Fenerbahçe Beko, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarının ardından 6’ncı kez Dörtlü Final'de yer alacak. 2016 yılında final oynama başarısı gösteren Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olmuştu.

2017'de tekrar final oynayan sarı-lacivertli ekip, Olympiacos'u Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta 80-64 yendi ve tarihinde ilk kez EuroLeague şampiyonluğu elde etti.

Bu başarıları Zeljko Obradovic ile yaşayan Fenerbahçe, 5 yıl aranın ardından bu kez Sarunas Jasikevicius yönetiminde Dörtlü Final'de şampiyonluk mücadelesi verecek.

BAKAN BAK’TAN FENERBAHÇE BEKO İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off çeyrek final serisinde AS Monaco’yu eleyerek Final Four’a kalan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AS Monaco’yu eleyerek son dört takım arasına adını yazdıran Fenerbahçe Beko’yu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final beşinci ve son maçında Monaco'yu yenerek THY Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’e yükselen Fenerbahçe Beko’yu yürekten kutluyorum. 6’ncı kez Dörtlü Final’de mücadele etme hakkı kazanan Sarı Lacivertli temsilcimizin elde ettiği büyük başarıda emeği olan sporcuları, teknik ekibi, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko’ya, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde başarılar diliyorum.”

Anadolu Efes ise X hesabından yaptığı paylaşımla Final Four’a kalan sarı-lacivertli ekibi kutladı.

Efes, tebrik mesajında “EuroLeague'de Final Four'a kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız ekibinin formasını giyen Jordan Loyd, Jaron Blossomgame ve Mike James, sarı-lacivertli takımı Final Four’a kaldığı için tebrik etti.

Sarı-lacivertli takım ise oyunculara “İnanılmaz çabanız için teşekkürler” yanıtını verdi