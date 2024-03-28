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Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde yaptığı maçların 19'unu kazanıp 12'sinde yenilen sarı-lacivertliler, haftaya 6. sırada girdi. ALBA Berlin ise ligde aldığı 5 galibiyetle sonuncu sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı, THY Avrupa Ligi 32. hafta karşılaşmasında 29 Mart'ta Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek. Taraflar arasında Almanya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 91-82'lik skorla kazanmıştı. İşte, Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı hakkında bilgiler...

FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague 32. haftada Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin’i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma 29 Mart Cuma günü saat 20.45’te başlayacak.

Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SONRAKİ MAÇ ANADOLU EFES İLE OLACAK

Bir sonraki maçta Anadolu Efes'i konuk edecek sarı-lacivertli ekip, deplasmandaki Olympiakos karşılaşmasıyla normal sezonu tamamlayacak.

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