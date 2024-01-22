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Fenerbahçe Beko, Amine Noua'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Amine Noua'yı bir aylığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Amine Noua'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı, son olarak İtalyan temsilcisi Bertram Derthona Tortona forması giyen Fransız uzun forvet Amine Noua'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcu ile bir aylığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Amine Noua'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

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