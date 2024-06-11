Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi final serisi)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko sahasında bir kez daha Anadolu Efes ile mücadele edecek. Serinin 4. maçında 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, 11. şampiyonluğuna ulaşmak için parkeye galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Kerem Baki ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.

