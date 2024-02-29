Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında, temsilcimiz Fenerbahçe Beko taraftarı önünde Baskonia ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Euroleague puan durumunda 7. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, 8. sırada yer alan Baskonia'yı parkede devirmek ve puan farkını açmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE BEKO-BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE'DE SON DURUMU



Ligde 15 galibiyet ve 11 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, averajla puan cetvelinin 7. basamağında yer alıyor.



Baskonia ise 14 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.



İLK MAÇI BASKONİA KAZANMIŞTI



İki takım arasında İspanya'da oynanan mücadeleyi Baskonia, 80-79 kazanmıştı.