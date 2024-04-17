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Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolda Fenerbahçe-Beşiktaş erteleme maçına geri sayım başladı. Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 26 maçta 21 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş Emlakjet ise çıktığı 26 maçın 19'unu kazanırken, 7'isinde mağlup oldu. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen Beko-Beşiktaş Emlakjet derbisi 18 Nisan'da yapılacak. İşte, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı hakkında bilgiler...

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı, 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Müsabaka, beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlılar, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 68-63'lik skorla kazanmıştı.

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