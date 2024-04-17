Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet derbisi 18 Nisan'da yapılacak. İşte, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı hakkında bilgiler...
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı, 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.
Müsabaka, beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 68-63'lik skorla kazanmıştı.
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