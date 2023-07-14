Fenerbahçe Beko, Nate Sestina transferini duyurdu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti.



Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertli takım, ABD'li oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Geçen sezon Türk Telekom'da görev alan Sestina, Basketbol Süper Ligi’nde 10,8 sayı, 3,4 ribaunt, 0,8 asist ortalamaları ile oynadı.



Sestina, 2021-2022 sezonunda ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımının formasını giymişti.



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