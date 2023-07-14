Fenerbahçe Beko, Nate Sestina transferini duyurdu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertli takım, ABD'li oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Türk Telekom'da görev alan Sestina, Basketbol Süper Ligi’nde 10,8 sayı, 3,4 ribaunt, 0,8 asist ortalamaları ile oynadı.
Sestina, 2021-2022 sezonunda ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımının formasını giymişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Euroleague
- Spor
- Basketbol
- Fenerbahçe Beko
- Spor&Skor