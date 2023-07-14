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Fenerbahçe Beko, Nate Sestina transferini duyurdu

Fenerbahçe Beko, geçen sezon Türk Telekom forması giyen Nate Sestina'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko, Nate Sestina transferini duyurdu

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı, 26 yaşındaki uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertli takım, ABD'li oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Türk Telekom'da görev alan Sestina, Basketbol Süper Ligi’nde 10,8 sayı, 3,4 ribaunt, 0,8 asist ortalamaları ile oynadı.

Sestina, 2021-2022 sezonunda ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımının formasını giymişti.

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