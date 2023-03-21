Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nin 24. hafta erteleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında İtalya ekibi Olimpia Milano ile mücadele edecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında İtalya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 82-72 kazanmıştı. Peki, Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-OLİMPİA MİLANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, bu akşam İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak.

Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ



Organizasyonda çıktığı 28 müsabakada 17 galibiyet ve 11 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 5. sırada yer alıyor.

Yaptığı maçların 12'sini kazanan ve 16'sını kaybeden EA7 Emporio Armani Milan ise 13. basamakta bulunuyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında İtalya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 82-72 kazanmıştı.