Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de üçüncülük maçına çıkacak Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak. İşte, Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı hakkında bilgiler...



Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı bugün yapılacak.



Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.



Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



ÜÇÜNCÜ KEZ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI



Dörtlü Final'deki ilk maçında Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'a 73-57 mağlup olan Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de üçüncü kez üçüncülük maçı oynayacak.



6 kez bu organizasyonda mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 kez final oynayıp 1 kez kupayı kaldırma başarısı gösterirken, 2 kez de dördüncü oldu.



2014-2015 sezonunda Madrid'deki Dörtlü Final'in ilk maçında Real Madrid'e 96-87 kaybeden Fenerbahçe, üçüncülük karşılaşmasında ise Rusya'nın CSKA Moskova takımına 86-80 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada bitirdi.



Fenerbahçe Beko, 2018-2019 sezonunda da üçüncülük maçına çıktı. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki organizasyondaki ilk müsabakasında Anadolu Efes'e 92-73 kaybeden sarı-lacivertliler, üçüncülük maçında Real Madrid'e 94-75 kaybetti.

