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Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde üçüncülük için bugün Olympiakos'la karşılaşacak. Basketbolseverler de bu maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de üçüncülük maçına çıkacak Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak. İşte, Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı hakkında bilgiler...

Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı bugün yapılacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.

Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÜÇÜNCÜ KEZ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

Dörtlü Final'deki ilk maçında Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'a 73-57 mağlup olan Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de üçüncü kez üçüncülük maçı oynayacak.

6 kez bu organizasyonda mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 kez final oynayıp 1 kez kupayı kaldırma başarısı gösterirken, 2 kez de dördüncü oldu.

2014-2015 sezonunda Madrid'deki Dörtlü Final'in ilk maçında Real Madrid'e 96-87 kaybeden Fenerbahçe, üçüncülük karşılaşmasında ise Rusya'nın CSKA Moskova takımına 86-80 yenilerek turnuvayı dördüncü sırada bitirdi.

Fenerbahçe Beko, 2018-2019 sezonunda da üçüncülük maçına çıktı. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki organizasyondaki ilk müsabakasında Anadolu Efes'e 92-73 kaybeden sarı-lacivertliler, üçüncülük maçında Real Madrid'e 94-75 kaybetti.

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