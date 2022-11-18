 Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague maçının kanal ve saat bilgisi - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague maçının kanal ve saat bilgisi

Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi 8. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın ayrıntıları belli oldu. Fenerbahçe ekibi, Turkish Airlines EuroLeague’de bu sezon oynadığı yedi maçta altı galibiyet aldı ve haftaya lider giriyor. Peki, Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague maçının kanal ve saat bilgisi...

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague maçının kanal ve saat bilgisi

Beko Erkek Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 8. hafta maçında Panathinaikos’u konuk ediyor.

18 Kasım Cuma günü ( bu akşam) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa) ve Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum ve önü notları:

Fenerbahçe ekibi, Turkish Airlines EuroLeague’de bu sezon oynadığı yedi maçta altı galibiyet aldı ve haftaya lider giriyor. Fenerbahçe Beko, son olarak 10 Kasım Perşembe günü konuk ettiği Kızılyıldız’ı 93-79 yendi. Sarı-Lacivertli takımda Johnathan Motley 25 sayı ve 10 ribaund ile yıldızlaşırken, Melih Mahmutoğlu da 20 sayıyla EuroLeague’de kariyer rekorunu kırdı. Fenerbahçe Beko’da Nemanja Bjelica, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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