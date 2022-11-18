Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague maçının kanal ve saat bilgisi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 8. hafta maçında Panathinaikos’u konuk ediyor.

18 Kasım Cuma günü ( bu akşam) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa) ve Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.



Fenerbahçe Beko’da son durum ve maç önü notları:



Fenerbahçe ekibi, Turkish Airlines EuroLeague’de bu sezon oynadığı yedi maçta altı galibiyet aldı ve haftaya lider giriyor. Fenerbahçe Beko, son olarak 10 Kasım Perşembe günü konuk ettiği Kızılyıldız’ı 93-79 yendi. Sarı-Lacivertli takımda Johnathan Motley 25 sayı ve 10 ribaund ile yıldızlaşırken, Melih Mahmutoğlu da 20 sayıyla EuroLeague’de kariyer rekorunu kırdı. Fenerbahçe Beko’da Nemanja Bjelica, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.