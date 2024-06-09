Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Anadolu Efes seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

11. ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞACAK

Seride konuk olduğu ilk 2 maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, yarın taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 11. şampiyonluğuna ulaşacak.



Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes ise sahasında kaybettiği ilk 2 maçın ardından yarın kazanarak seriyi dördüncü karşılaşmaya taşımaya çalışacak.

MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride yarınki mücadeleyi Anadolu Efes'in kazanması halinde dördüncü maç, 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.