Fenerbahçe Beko-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Euroleague 29. hafta)

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko taraftarı önünde Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de geride kalan haftalarda 28 maçta 17 galibiyet alan Fenerbahçe Beko altıncı sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE BEKO-VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında bu akşam İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

