Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko taraftarı önünde Virtus Bologna ile kozlarını paylaşacak. Virtus Bologna, Fenerbahçe Beko'yu oynanan ilk maçta sahasında 87-79 mağlup etmişti. Rövanşı kazanmak isteyen Fenerbahçe galibiyet için parkede olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanacak.