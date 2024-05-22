Fenerbahçe Beko'da 2 isim daha önce EuroLeague şampiyonluğu yaşadı

THY EuroLeague Final Four'da mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda bulunan oyunculardan Nick Calathes ve Melih Mahmutoğlu, bu organizasyonda daha önce şampiyonluk yaşadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de yer alacak sarı-lacivertli takımda Yunan oyuncu Nick Calathes, 2010-2011 sezonunda Panathinaikos formasıyla şampiyonluğa ulaştı.



Melih Mahmutoğlu da 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda yer alıyordu.



Her iki basketbolcu da tecrübeli Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in yönetimindeki takımlarda şampiyonluğa ulaştı.



Calathes ayrıca 2013 yılında Lokomotiv Kuban formasıyla Avrupa Kupası'nı kazanmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, hem THY Avrupa Ligi'ni hem de Avrupa Kupası'nı kazanan 20 oyuncudan birisi konumunda bulunuyor.



TÜM ZAMANLARIN ASİST LİDERİ CALATHES

Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Nick Calathes, EuroLeague'de asist lideri Calathestüm zamanların en çok asist yapan oyuncu konumunda yer alıyor.



Bu kulvarda forma giydiği 356 karşılaşmada 2 bin 77 asist yapan deneyimli basketbolcu, ayrıca 1319 ribaund ile de dikkati çekiyor.



Calathes, THY EuroLeague1000'in üzerinde ribaund alıp, 1000'in üzerinde asist yapan tek oyuncu.



2021-2022 sezonunda oynanan Final Four'da Barcelona forması giyen Yunan basketbolcu, oynadığı maçlarda toplamda yaptığı 22 asistle Dörtlü Final'de en fazla asist yapan oyuncu rekorunu da elinde tutuyor.



Calathes, Panathinaikos formasıyla 8 sezonda çıktığı 211 EuroLeague maçında 1260 asist yaparken, Barcelona'da 2 sezonda 70 maçta 451 asistle oynadı.



Son 2 sezondur Fenerbahçe Beko forması giyen 35 yaşındaki oyuncu, 75 EuroLeague müsabakasında 366 asist yaptı.



TOP ÇALMA REKORU DA CALATHES'TE



Nick Calathes, EuroLeague'de top çalma rekorunu da elinde bulunduruyor.



Bu sezon iç sahada oynanan Barcelona maçının ilk çeyreğinde 2 kez top çalarak 435 sayıya ulaşan Nick Calathes, 434 top çalmayla rekoru elinde bulunduran Yunan oyuncu Dimitris Diamandidis'i geride bıraktı. Calathes, Dörtlü Final öncesinde 446 top çalmayla zirvede yer alıyor.



Panathinaikos formasıyla 8 sezon THY Avrupa Ligi serüveni yaşayan Yunan basketbolcu, bu süreçte forma giydiği 211 maçta 298 kez top çalmayı başardı.



Panathinaikos'un ardından Barcelona'ya transfer olan Calathes, burada forma giydiği 2 sezonda 70 kez THY Avrupa Ligi maçında çıktı. 35 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 69 top çaldı.



Son 2 sezondur Fenerbahçe Beko'da parkeye çıkan Calathes, 75 maçta 79 kez top çalmayı başardı. Yunan basketbolcu, toplamda 356 maçta 446 kez top çalarak rekorun sahibi oldu.



BİR MAÇTA EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU NİGEL HAYES-DAVİS



EuroLeague'de beşinci sezonunu geçiren Nigel Hayes-Davis, bu sezon ALBA Berlin maçında attığı 50 sayıyla bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını elde etti.



İki sezon Zalgiris Kaunas, bir sezon Barcelona forması giyen ABD'li oyuncu, son iki sezondur Fenerbahçe Beko formasıyla parkeye çıkıyor.



Zalgiris Kaunas'ta ilk sezonunda EuroLeague'de toplam 176 sayı atan Hayes-Davis, bir sonraki sezon Litvanya ekibiyle 312 kaydetti. Barcelona formasıyla 2021-2022 sezonunda sayı ortalaması düşen Hayes-Davis, THY EuroLeague'de forma giydiği maçlarda toplam 155 sayı attı.



2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Hayes-Davis, kariyerinde ilk kez 400 sayının üzerine çıkarak 411 sayıya ulaştı. Bu sezon da takımın en skorer isimlerinden olan ABD'li basketbolcu, EuroLeague'de 492 sayı üretti.

