Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Sertaç Şanlı, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Beko'nunyeni transferi Sertaç Şanlı, sağlık kontrolünden geçti.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko ile iki yıllık sözleşme imzalayan Sertaç Şanlı'nın sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirildi.



İlk olarak kan tetkikleri yapılan Sertaç Şanlı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Basketbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadeleri yer aldı.

İKİ YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI



Fenerbahçe tarafından dün yapılan açıklamada "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Barcelona forması giyen ve ülke basketbolumuzun en değerli uzun oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı ile iki yıllık anlaşmaya vardı." ifadeleriyle transferi duyurmuştu.