Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında seriyi dengeledi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin final serisi ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe Göksel Çelik'i konuk etti.

Sarı-lacivertliler soyunma odasına da 45-33'lük üstünlükle gitti.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Göksel Çelik, 3. çeyreği 62-49 önde tamamladı ve son düdüğe kadar avantajını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 74-63'lük skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti ve serideki durumu 1-1'e getirdi.



Bu önemli maçı izlemek için Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da salonda yerini aldı ve karşılaşmayı yakından takip etti.



Ligdeki heyecan dolu mücadelenin üçüncü ve son ayağı ise 26 Mayıs Pazar günü Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleşecek.