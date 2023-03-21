Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Süper Lig'in 27. haftasında derbi heyecanı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak. Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe, milli ara öncesinde moral buldu. Ligde 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 5 puan üstünde 2. sırada yer alırken, Galatasaray'ın ise 6 puan altında.

Zirve mücadelesinde ilk sırayı zorlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı da yenerek puan farkını 3'e indirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta?



FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?



EURO 2024 elemeleri kapsamında, A Milli Takım 25 Mart’ta Ermenistan ile hemen ardından 28 Mart Salı günü ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.



28 Mart'ta sona erecek olan milli aranın ardından Fenerbahçe-Beşiktaş maçı oynanacak fakat karşılaşmanın oynanacağı gün ve canlı yayın bilgileri henüz belli olmadı.