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Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Süper Lig'in 27. haftasında derbi heyecanı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile sahasında derbi mücadelesine çıkacak. EURO 2024 elemeleri nedeniyle Süper Lig'e 2 haftalığına ara verilecek. Milli aranın sona ermesinin ardından ise Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında derbi heyecanı yaşanacak. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Süper Lig'in 27. haftasında derbi heyecanı

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ile mücadelesine çıkacak. Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe, milli ara öncesinde moral buldu. Ligde 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 5 puan üstünde 2. sırada yer alırken, Galatasaray'ın ise 6 puan altında.

Zirve mücadelesinde ilk sırayı zorlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı da yenerek puan farkını 3'e indirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2024 elemeleri kapsamında, A Milli Takım 25 Mart’ta Ermenistan ile hemen ardından 28 Mart Salı günü ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

28 Mart'ta sona erecek olan milli aranın ardından Fenerbahçe-Beşiktaş maçı oynanacak fakat karşılaşmanın oynanacağı gün ve canlı yayın bilgileri henüz belli olmadı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Süper Lig'in 27. haftasında derbi heyecanı - 1

SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ

Milli maç arası nedeniyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'de 27. haftanın programı henüz belli olmadı.

Başlangıç saatleri açıklanmayan ligin 27. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.

Fikstür şöyle:

Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)

Hangikredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor’a konuk olması gereken Demir Grup Sivasspor, 27. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Fraport TAV Antalyaspor da bay geçen ekip olacak.

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