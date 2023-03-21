Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman? Süper Lig'in 27. haftasında derbi heyecanı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak. Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe, milli ara öncesinde moral buldu. Ligde 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 5 puan üstünde 2. sırada yer alırken, Galatasaray'ın ise 6 puan altında.
Zirve mücadelesinde ilk sırayı zorlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı da yenerek puan farkını 3'e indirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta?
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
EURO 2024 elemeleri kapsamında, A Milli Takım 25 Mart’ta Ermenistan ile hemen ardından 28 Mart Salı günü ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
28 Mart'ta sona erecek olan milli aranın ardından Fenerbahçe-Beşiktaş maçı oynanacak fakat karşılaşmanın oynanacağı gün ve canlı yayın bilgileri henüz belli olmadı.
SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ
Milli maç arası nedeniyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'de 27. haftanın programı henüz belli olmadı.
Başlangıç saatleri açıklanmayan ligin 27. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.
Fikstür şöyle:
Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)
Hangikredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor’a konuk olması gereken Demir Grup Sivasspor, 27. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Fraport TAV Antalyaspor da bay geçen ekip olacak.