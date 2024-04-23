Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman?

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı belirlendi. 34'üncü haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisin tarihi de netlik kazandı. İşte, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tarihi...



FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 34'üncü haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak.



SÜPER LİG 34. HAFTA PROGRAMI



Trendyol Süper Lig'de 34. hafta 26 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.



Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:



26 Nisan Cuma:



20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)



27 Nisan Cumartesi:



16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)



19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)



19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)



28 Nisan Pazar:



16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)



16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)



19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)



19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)



29 Nisan Pazartesi:



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)