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Fenerbahçe - Beşiktaş rekabetinde son maçlarda beraberlikler ön planda

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Süper Lig’de oynanan son 10 maçın 5’inde taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Geriye kalan müsabakaların 3’ünü siyah-beyazlılar, 2’sini ise sarı-lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş rekabetinde son maçlarda beraberlikler ön planda

Trendyol ’in 34. haftasında , 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak mücadelede ’nin konuğu olacak.

SON MAÇLARDA BERABERLİKLE GÖZE ÇARPIYOR

- derbilerinde son maçlarda beraberlikle göze çarpıyor.

İki takım arasında ligde oynanan son 10 müsabakanın 5’inde taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.Kalan 5 mücadelenin 3’ünden siyah-beyazlı ekip, 2’sinden ise sarı-lacivertliler galip ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 19 gol atarken, Fenerbahçe de 17 golle rakibine karşılık verdi.

Bu sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçta ise gülen taraf 4-2'lik skorla siyah-beyazlı ekip oldu.

KADIKÖY’DEKİ SON 5 MÜSABAKA

Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ı konuk ettiği son 5 karşılaşmada ise ev sahibi takımın 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte 2 maçı da siyah-beyazlı ekip kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sona erdi.

Kartal rakip fileleri 12 kez sarsarken, Kanarya da 11 defa gol sevinci yaşadı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan son 5 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde alınan sonuçlar şöyle:

2022-2023
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

2021-2022
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

2020-2021
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

2019-2020
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

2018-2019
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

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