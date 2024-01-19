Fenerbahçe Çağlar için Atletico Madrid'in inadını kırdı

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün kiralanması için Atletico Madrid'in inadını kırdı.



Oyuncu tarafıyla günler öncesinden anlaşan Sarı-lacivertliler, kulüpler bazında da büyük aşama kaydetti.

ÇAĞLAR'IN TALEBİ ETKİLİ OLDU



Kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu üzerine son detaylar üzerine yapılan görüşmeler tamamlandı. İspanyol ekibi nihai kararını kısa süre içerisinde verecek.



Çağlar Söyüncü, gelen tekliflerden yalnızca Fenerbahçe'ye gitmek istediğini Atletico Madrid'e bildirerek İspanyol ekibinin direncinin kırılmasında büyük rol oynadı.

KARİYERİ



Futbola Menemen altyapısında başlayan Çağlar, Bucaspor ardından Altınordu'ya imza attı.

İlk Avrupa kariyerini Freiburg'la yapan Çağlar, 21 milyon bonservisle Leicester gitti, sonrasında ise rotasını İspanya'ya çevirerek Atletico Madrid'e imza attı.