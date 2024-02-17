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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor: İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in deplasman lideri Fenerbahçe, geçen hafta Alanyaspor karşısında kaybedilen 2 puanı telafi etmek istiyor. Sarı-lacivertliler 26. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor: İlk 11'ler belli oldu

, Trendyol 'de geçen hafta kaybettiği liderliği geri almak istiyor.

Sarı-lacivertliler 26. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Zirvenin 2 puan gerisinde bulunan İsmail Kartal'ın ekibi deplasmanlardaki başarılı grafiğini sürdürme hedefinde.

Fenerbahçe bu sezon ligde topladığı 64 puanın 34'ünü deplasman maçlarında hanesine yazdırdı.

Evinde oynadığı 13 maçta 9 puan kaybedip 30 puan kazanan sarı lacivertliler, dış sahada mağlubiyet almazken 12 maçta 11 kez kazanıp 1 maçta golsüz berabere kaldı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sakatlıkları süren Fred ve Joshua King karşılaşmada forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel de, ülkesinde düzenlenecek devlet protokolüne katılacağı için kadroda yer almayacak.

Süper Lig'de son 3 maçtır kazanamayan Çaykur Rizespor ise kötü gidişata dur deme hedefinde.

İlhan Palut yönetimindeki Karadeniz ekibi, 36 puanla ligin 6. basamağında yer alıyor.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İLK 11

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Muammer, Benhur, Akintola, Olawoyin, Minchev

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail Yüksek, Krunic, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

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