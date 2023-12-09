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Fenerbahçe derbide 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Fenerbahçe deplasmanda 3-1 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe derbide 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol 'in 15. haftasında , deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısında Edin Dzeko 10. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 24. dakikada Chamberlain penaltı vuruşundan eşitliği sağladı.

Dusan Tadic 63. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek sarı-lacivertli ekibi tekrar öne geçirdi.

Mücadelenin 90+6. dakikasında Szymanski'nin kaydettiği golle birlikte skor tescillenmiş oldu. 

BEŞİKTAŞ'TA İLK YARIDA 2 SAKATLIK

Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Umut Meraş sakatlanarak yerini Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'e bıraktı.

SAMET AKAYDİN CEZALI

Mücadelenin 21. dakikasında sarı kart gören Samet Akaydin, gelecek hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla beraber puanını 40'a çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ise 26 puanla 4. sırada yer aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk Süper Lig galibiyetini elde etti. 

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