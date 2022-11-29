Fenerbahçe Doğuş Yelken'den yeni iş birliği

Fenerbahçe Doğuş Yelken, dünyaca ünlü isim ile iş birliği yaptı. Sarı-lacivertli ekip yelkenci Šime Fantela ile 2024'e kadar el sıkıştı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;



"Ülkemizde sporun birçok branşının gelişimine katkı sağlayan, pek çok takım ve bireysel branşta ulusal ve uluslararası turnuvalara sporcu yetiştiren ve ülkemizin en önemli spor kulübü olan Kulübümüz, sahip olduğu spor kulübü geleneklerini devam ettirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.



Özellikle 2016 yılında, Doğuş Grubu’nun yelken şubemize sponsorluğuyla Türk yelkenciliği adına çıta daha da yukarıya taşınmış, sporcularımız göğsümüzü kabartan başarılara imza atmayı başarmıştı.



Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemiz, yelken branşının ülke sınırlarını aşarak uluslararası seviyeye gelmesinde sahip olduğu vizyonla ve onlarca sporcusuyla Türk yelkenciliğinin belkemiğini oluşturan yapısıyla Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları gibi sayısız başarıyı kariyerine işleyen dünyaca ünlü yelkenci Šime Fantela ile önemli bir iş birliğine imza attı.



Fenerbahçe Doğuş Yelken ile ünlü denizci Šime Fantela arasındaki iş birliği 2024’yılına kadar devam edecek.



Bu projeyle öncelikle skiff sınıflarının geliştirilmesine yardımcı olması noktasında paydaş olacak Fantela, 49er ve 49er FX sınıflarında da Olimpik sporcuların yetiştirilmesine destek verecek.



Yelkencilerimize rol model olması adına önemli bir karakter olan Šime Fantela, hem sporcularımıza ve hem antrenörlerimize “Elit” seviyede olimpiyat hazırlanma sürecini aktarması noktasında yardımcı olacak.



Şu anda Fenerbahçe Doğuş Yelken’in Sportif Direktörü olan Dr. Malte Philipp’le de geçmiş yıllarda benzer bir iş birliğine imza atan Kulübümüz, Türk yelkenciliğinin gelişimi için üstlendiği misyonu Šime Fantela gibi bir başka önemli ismi bünyesine katarak göstermiş oldu.



Šime Fantela ile yaptığımız bu önemli iş birliğinin hem kulübümüze, hem Fenerbahçe Doğuş Yelken’e, hem de ülkemiz sporuna hayırlı olmasını diliyoruz."

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