Fenerbahçe, final four hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Kadınlar Euroleague Final Four yarı final maçında 12 Nisan Cuma günü ÇBK Mersin ile karşılaşacak Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarına devam etti.



Başantrenör Valerie Garnier yönetiminde Metro Enerji Spor Salonu’nda gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Şut çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.



Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak uçakla Mersin’e hareket edecek.