Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını açıklayarak satışa çıkacağı tarihi duyurdu.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"21.12.2023 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (1 adet bilet)



22.12.2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)



23.12.2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.



Kongre üyelerimizin kendilerine sunulan öncelikli bilet alım hakkı için temin edecekleri kodlar, kişiye özel olarak üretilmekte olup 3. kişilerle paylaşılamaz.



Son zamanlarda, kişiye özel kodların karaborsa bilet satışına konu edildiği tespit edilmiştir.



Bu şekilde kendilerine özel olarak tahsis edilen kodları 3. kişilere kullandıranların tespit edilmesi halinde idari yaptırımlar uygulanacaktır."



BİLET FİYATLARI ŞÖYLE



Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL

Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL



Misafir Tribünü: 1.430,00 TL

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