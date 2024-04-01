Fenerbahçe Genel Kurulu ne zaman toplanacak?

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçını değerlendirmek için olağanüstü genel kurula gidecek. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Süper Lig'den çekilme dahil alınacak aksiyonları değerlendirmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasını kararlaştırmıştı. Öte yandan Fenerbahçe, olağanüstü genel kurul toplantısını KAP'a bildirmişti.



FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunun tamamının talebiyle 2 Nisan Salı günü, saat 17.00'de olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına karar verildiği kaydedildi.



Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde 9 Nisan Salı günü, aynı saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.



Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminde, "17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" maddesi de yer aldı.