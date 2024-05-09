Bülent Uygun'dan Rey Manaj itirafı: "2-3 takımdan teklif geldi"

BÜLENT UYGUN: ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR



Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Başakşehir şampiyon olan takımlarımızdan bir tanesi. Seyirci olmadan bu işi başarmış olan, yönetimsel anlamda da çok doğrular yapan bir takıma karşı oynayacağız. Şu anda elindeki kadroda her geçen gün üzerine koyarak başarılı olmuş bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızın bizi yalnız bırakmamasını, desteklemelerini bekliyoruz. Kalan 3 maçta da elimizden geldiği kadar kazanarak, 9 puanla sezonu bitirmek ana hedefimiz. İnşallah başarırız" dedi.



"MANAJ'A 2-3 TAKIMDAN TRANSFER TEKLİFİ GELDİ"



Takımın genç oyuncusu Emre Gökay ve son zamanlarda ismi transfer iddialarında yer alan Rey Manaj ile ilgili konuşan Uygun, "Emre Gökay milli takımda en iyi performans gösteren ve kendi mevkiinde en iyi oyuncu seçilen yetenekli bir oyuncu. Milli takımdaydı ve bugün tekrar geri geldi. Bundan sonraki süreçte de 17 yaşına giriyor. Onu kullanarak gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Bireysel antrenman koşuları var. Onlarda onun eğitimine katkı sağlıyor. Transfer konuları yönetimin söyleyeceği bir süreç. Umuyorum ki onun geleceği ve Sivasspor'un menfaatleri için ne olursa onu hayata geçirmeyi istiyoruz. Rey Manaj'a ise 2-3 takımdan transfer teklifi geldi. Yönetim şu anda değerlendiriyor. Burada önemli olan Sivasspor'un menfaatidir. Her şey Sivasspor ile alakalı. Biz yeni sezonla ilgili çok güzel projeler elde edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Sivasspor ile Başakşehir 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.