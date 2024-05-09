Anderson Talisca'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ta 2 sezon forma giyen ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Anderson Talisca, Brezilya basınından Globo'ya konuştu.

Beşiktaş'a Benfica'dan kiralık olarak katılan ve 2 sezon boyunca Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Talisca'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;



"KARİYERİMİN EN GÜZEL GÜNLERİNİ BEŞİKTAŞ'TA YAŞAMIŞTIM..."

"Bence kariyerimin en güzel günlerini Beşiktaş'ta yaşamıştım ancak şimdi Al Nassr'da bu günleri geride bıraktım.

"GERİ DÖNÜŞ İÇİN MATEMATİKSEL HESAPLARA GİRMİYORUM"

Bahia beni istemediği sürece bu benim vazgeçmeyeceğim bir şey ancak şu an Brezilya'ya dönmek planlarım arasında yok. Kariyerimi Bahia'da sonlandırmak zaten düşündüğüm, her zaman kalbimde olan bir şey. Bana kapılarını açtılar. Geri dönüş için matematiksel hesaplara girmiyorum.

"ARABİSTAN İLK 10 LİG ARASINDA"

Bugün dünya liglerine bakarsanız Suudi Arabistan Ligi'nin ilk 10 arasında olduğunu görürsünüz. Giderek daha da gelişecek

"JORGE JESUS KARİYERİMDE BÜYÜK FARK YARATTI"

Bahia'dayken biraz daha geride oynuyordum, Jorge Jesus benim ne kadar iyi bir bitirici olduğumu gördüğünde Benfica'da beni daha önde oynatmaya başladı. Tüm bunlar kariyerimde büyük bir fark yarattı. Aslında gelişimim için bir dönüm noktası oldu"

Al-Nassr ile 85 resmi maça çıkan Anderson Talisca, bu mücadelelerde 68 gol atıp 10 asistlik katkı sağladı.

