Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverlerin gündeminde Fenerbahçe-Giresunspor maçı var. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı.



Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.



Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.



FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR



Fenerbahçe, Giresunspor karşılaşmasına eksiklerle gidecek. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

Valencia'nın durumu son antrenmanda netleşecek



Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın durumu son antrenmanda netlik kazanacak.



Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde bulunan Ekvadorlu santrfor, dün gerçekleştirilen antrenmana gribal enfeksiyon sebebiyle katılamadı.



Enner Valencia'nın Giresunspor müsabakasında oynayıp oynamayacağına, hastalığının son durumuna bakılarak karar verilecek.



Fenerbahçe - Giresunspor muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: Altay, Samuel, S.Aziz, Szalai, Alioski, Crespo, Arao, İrfan Can, Arda, Emre Mor, Pedro (Valencia)



Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Meija, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic



FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI KANAL VE SAAT BİLGİSİ



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayımlanacak.