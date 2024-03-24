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Fenerbahçe günün ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe, milli arada çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip günün ilk antrenmanını salon çalışmasıyla gerçekleştirirken, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

Fenerbahçe günün ilk antrenmanını yaptı

  Futbol Takımı, Trendyol 'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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