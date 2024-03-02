Fenerbahçe, Hatayspor karşısında (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mersin'de Hatayspor ile karşılaşıyor.

Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.



Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King'in yanı sıra, kart cezalısı Alexander Djiku forma giyemeyecek. Tadic, Batshuayi, Szymanski, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Ligde 3 maçtır kazanamayan ve 29 puanla 16. basamakta yer alan Hatayspor'da ise Kilama kart cezası nedeniyle forma giyemiyor.

