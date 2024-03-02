Fenerbahçe, Hatayspor karşısında (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mersin'de Hatayspor ile karşılaşıyor.
Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King'in yanı sıra, kart cezalısı Alexander Djiku forma giyemeyecek. Tadic, Batshuayi, Szymanski, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde 3 maçtır kazanamayan ve 29 puanla 16. basamakta yer alan Hatayspor'da ise Kilama kart cezası nedeniyle forma giyemiyor.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
3' Szymanski'nin karşı karşıya vuruşunu kaleci Erce çıkardı
8' Karşılaşmada ilk sarı kart Fenerbahçe'den Osayi'ye çıkıyor
12' Ferdi'nin ceza sahasını dışından şutunu Erce kurtardı
25' Osayi'nin golüyle Fenerbahçe, Mersin'de 1-0 öne geçti
34' Sarı-lacivertli ekipten Becao sarı kart gördü
40' Tadic'in ortasında Cengiz Ünder gelişine vurduğu golle skoru 2-0'a getirdi
44' Chandrel Massanga'ya sarı kart çıktı
45+2 İlk yarı sona erdi
İKİNCİ DEVRE
45' İkinci yarı başladı
55' Szymanski yüzde 99'luk golü değerlendiremedi
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Kerim, Matondo, Rivas, Bashiru, Mehdi, Halil, Pedro
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Futbol
- Hatay
- Fenerbahçe