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Fenerbahçe, Hatayspor karşısında (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelede ikinci yarı devam ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sona erdi. İşte ayrıntılar ve canlı anlatım...

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında (Canlı anlatım)

, Trendyol 'in 28. haftasında Mersin'de Hatayspor ile karşılaşıyor.

Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. 

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King'in yanı sıra, kart cezalısı Alexander Djiku forma giyemeyecek. Tadic, Batshuayi, Szymanski, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 

Ligde 3 maçtır kazanamayan ve 29 puanla 16. basamakta yer alan Hatayspor'da ise Kilama kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. 

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

3' Szymanski'nin karşı karşıya vuruşunu kaleci Erce çıkardı

8' Karşılaşmada ilk sarı kart Fenerbahçe'den Osayi'ye çıkıyor

12' Ferdi'nin ceza sahasını dışından şutunu Erce kurtardı

25' Osayi'nin golüyle Fenerbahçe, Mersin'de 1-0 öne geçti

34' Sarı-lacivertli ekipten Becao sarı kart gördü

40' Tadic'in ortasında Cengiz Ünder gelişine vurduğu golle skoru 2-0'a getirdi

44' Chandrel Massanga'ya sarı kart çıktı

45+2 İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

45' İkinci yarı başladı

55' Szymanski yüzde 99'luk golü değerlendiremedi

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında (Canlı anlatım) - 1

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Kerim, Matondo, Rivas, Bashiru, Mehdi, Halil, Pedro

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

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