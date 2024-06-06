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Fenerbahçe ile anılıyordu: Sterling'in kararını açıkladı

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Raheem Sterling'in Türkiye'ye taşınmayı planlamadığı ve sarı-lacivertli kulüple herhangi bir temas kurmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe ile anılıyordu: Sterling'in kararını açıkladı

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de göreve getirilmesinin ardından gözler yapılacak futbolcu transferlerine çevrildi.

Son olarak 'nin yıldız oyuncusu Raheem Sterling'in ismi sarı-lacivertliler ile anılıyordu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile herhangi bir temas kurmadığını ve Sterling'in Türkiye'ye taşınmayı planlamadığını açıkladı.

Chelsea ile 81 resmi maça çıkan Sterling, bu mücadelelerde 19 gol atıp, 12 asistlik performans sergiledi. 

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