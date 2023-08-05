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Fenerbahçe ile Marsilya'nın Cengiz Ünder pazarlığında son durum: Başkan Longoria konuştu

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferinde süreç uzadı. Marsilya Başkanı Pablo Longoria, "Anlaşma sağlanmak üzereydi ama henüz gerçekleşmedi" dedi.

Fenerbahçe ile Marsilya'nın Cengiz Ünder pazarlığında son durum: Başkan Longoria konuştu

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Fransız ekibi milli futbolcu için 15 milyon euro talep ediyor. Görüşmelere 10 milyon euroluk teklifle başlayan ise 12 milyon euronun üzerine çıkmak istemiyor.

Süreci Fransız basınına anlatan Marsilya Başkanı Longoria, "Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik ancak çeşitli sebeplerden dolayı henüz bu gerçekleşmedi. En iyi teklif için piyasayı araştırıyoruz. Şu anda herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz ancak teklifler olduğu doğru." ifadelerini kullandı.

Marsilya'nın yeni sezon için yaptığı hazırlık maçlarında süre almayan Cengiz Ünder, geçen yaz Fransız ekibine 9 milyon euroya transfer olmuştu.

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