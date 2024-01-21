Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in bonservisini belirledi

Trendyol Süper Lig'de zirvede emin adımlarla yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer döneminde yoğun günlerden geçiyor.

Son olarak Leonardo Bonucci ile Rade Krunic'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde futbolculara gelen teklifler de değerlendiriliyor.

Fransız kulüplerinin radarında olan İsmail Yüksek için Fenerbahçe yönetimi bonservis bedelini belirledi.

Hürriyet'in haberine göre, sarı-lacivertli yöneticilerin, "Şampiyonluğa koştuğumuz bu günlerde İsmail Yüksek'i 10-12 milyon euroya kesinlikle satmayız. Ama 25 milyon euro teklif gelirse o zaman düşüncemiz değişebilir" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birlikti A Milli Takıma da dahil edilen İsmail Yüksek için Marsilya ve Lyon'un devrede olduğu belirtildi.

Her iki kulübün de 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 10 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı belirtilirken, bu rakamın maksimum 12 milyon euroya yükselebileceği belirtildi.

25 MİLYON EURONUN ALTINDAKİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEK

Fenerbahçeli yöneticiler ise İsmail Yüksek için temasların olduğunu ancak 25 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacaklarını belirtti.