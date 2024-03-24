Fenerbahçe, Kadınlar Süper Ligi derbisinde Galatasaray'ı mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi dev maçta Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip Arzu Karabulut'un 4. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler ise 9. dakikada Ece Türkoğlu, 70. dakikada ise Coleman'ın golüyle galibiyete uzandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 57'ye çıkartarak 2. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip ise 59 puanla zirvede yer aldı.
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