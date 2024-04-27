Metin Öztürk: Hedefimiz 105 puanla şampiyon olmak

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından Galatasaray 2’nci Başkanı Metin Öztürk, açıklamalarda bulundu.

Öztürk, 15 maç üst üste galip gelme rekoru kırmanın önemli olduğunu söyledi.

"24’üncü şampiyonluk için gidiyoruz. Önümüzdeki yıl başkanımız Dursun Özbek liderliğinde tekrar şampiyon olup, 5’inci yıldızı takacağız. Bu bir hedef." diyen Öztürk, şöyle devam etti:

"Neticede 19 kıymetli rakibimizle oynuyoruz. Önümüzde 4 maç ve 12 puan daha var. Hiçbir şey garanti değil. Ayrıca oynayacağımız rakipler arasında küme düşme hattında olanlar, bizim gibi şampiyonluk yolunda yarıştığımız Fenerbahçe de var. Bir takımla oynadığınız performans ve aldığınız puanlar, aslında diğer takımları da ilgilendiriyor. Biz o yüzden gücümüz yettiğince sadece şampiyonluk yolunda değil, diğer rakipleri de yenerek ligi planladığımız gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Ümit ediyorum ki biz zaten 2 yıl önce Dursun başkan ve yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarla yola çıkarken, taraftarımızın bayrakları hazırlamasını söylemiştik. Okan hocamız ve futbolcularımız da büyük emek verdiler. Umut ediyorum ki bunun karşılığını alacağız."



"HEDEFİMİZ 105 PUANLA ŞAMPİYON OLMAK"



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya da değinen Öztürk, “Puan farkını 7 puan olarak algılamak çok doğru değil. Hala aramızda 4 puanlık bir fark varmış gibi düşünüyoruz. Rakibimiz maçını oynamadı. Sonrasında ne olacağına bakacağız. İster 7, ister 4 puan farkı olsun. Bizim hedefimiz 105 puanla şampiyon olmak” dedi.



"ADANA DEMİRSPOR İLK YARI İNANILMAZ BİR FUTBOL OYNADI"



Hakemlerin performansıyla ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Öztürk, “Bence artık çok fazla hakem konuşmaya gerek yok. Çünkü Yunanistan’da görüyorsunuz; yabancı hakemler var. Yunan takımları da şikayetçi. Herkes elinden geleni yapıyor. Eminim ki hakem kardeşlerimiz de elinden geleni yapıyor. Biz spordan da oynanan futboldan da çok memnunuz. Adana Demirspor ilk devre inanılmaz bir futbol oynadı. Maç, iki tarafa da gitti geldi. Futbolda sonucun ne olacağı hiç belli olmuyor. Küme düşmesi netleşen İstanbulspor, Hatayspor’u 3-0 yendi. Doğrusu da bu. Futbol böyle oynanmalı. Kimsenin hakkı yenmemeli” diye konuştu.



"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA MÜTHİŞ KATKI SAĞLIYOR"



Mertens’in takımdaki geleceğiyle ilgili bilgiler veren Öztürk, “Tabi ki buna Okan hocamız ve sportif başkan vekilimiz Erden Timur karar verecek. Bir izleyici olarak konuşacak olursam; harika bir ‘Mertens resitali’ izledik bugün. İnsan olarak müthiş. Ümit ediyorum ki bu performansını, önümüzdeki yıl da bizimle devam ettirir. Devam ettirmese de kalbimiz her zaman onunla. Şampiyonluk yolunda diğer oyuncularımız gibi o da müthiş katkı sağlıyor” dedi.