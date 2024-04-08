Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafilede maça çıkan Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
Kafileyi az sayıda Fenerbahçeli taraftarı karşıladı. Başkan Koç, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi.
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