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Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü

Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynadığı Turkcell Süper Kupa maçından çekilen Fenerbahçe, İstanbul'a döndü.

Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafilede maça çıkan 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Kafileyi az sayıda Fenerbahçeli taraftarı karşıladı. Başkan Koç, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'a döndü - 1

ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarım kaldı: Fenerbahçe sahadan çekildi

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarım kaldı: Fenerbahçe sahadan çekildi

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