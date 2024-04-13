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Fenerbahçe, Karagümrük maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Karagümrük maçına hazır

, Süper Lig’in 32'nci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

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