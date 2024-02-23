Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 19.00'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak.



Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 21 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, topladığı 67 puanla Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor.

Sami Uğurlu'nun göreve gelmesinin ardından çıkış yakalayan Kasımpaşa ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 39 puan toplayarak ligde 5'inci sırada bulunuyor.



FRED KONUSUNDA KARAR TEKNİK EKİPTE



Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde Fred'in durumu belirsizliğini koruyor.

Sarı-lacivertli ekibin Süper Lig'in 21'inci haftasında 21 Ocak Pazar günü Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve daha sonra yapılan kontrollerde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonunda yırtık tespit edilen Fred, hafta içi çekilen MR'ın ardından saha çalışmalarına başladı.

Gerçekleştirilen antrenmanların bir bölümünde takım ile çalışan ve ardından bireysel çalışmalarına devam eden Brezilyalı oyuncu için son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.

Tecrübeli çalıştırıcının Kasımpaşa maçında Fred'i riske etmeyeceği gelen bilgiler arasında. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Joshua King ise Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.



SARI-LACİVERTLİLERDE 5 OYUNCU SINIRDA



Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi, Kasımpaşa karşılaşmasında kart görmeleri durumunda 28'inci haftada oynanacak olan Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



SON 8 RESMİ MAÇTA FENERBAHÇE SAHADAN GALİP AYRILDI



Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın son yıllarda oynadığı maçlarda sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 8 resmi maçta sahadan galip ayrılan taraf olmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, bu 8 karşılaşmada 24 gol atarken kalesinde yalnızca 5 gol gördü. Fenerbahçe, son olarak 2019/2020 sezonunun 28'inci hafta karşılaşmasında rakibine deplasmanda 2-0 mağlup oldu.