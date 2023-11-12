Fenerbahçe kritik virajda

Çıktığı son 2 resmi mücadeleden mağlup ayrılan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte hata yapmadan liderliği almak için Adana Demirspor'a konuk oluyor.

FUTBOLCULARDAN KARTAL'A GALİBİYET SÖZÜ

Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor mücadelesinin ardıdan hafta içi Ludogorets'e mağlup olan sarı-lacivertlilerde futbolcuların teknik direktör İsmail Kartal'a galibiyet sözü verdiği aktarıldı.

SAMET AKAYDİN İLK 11'DE

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşılaşmasında Fenerbahçeli taraftarların tepkisine maruz kalan Samet Akaydin'in bu akşam zorlu mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

ADANA DEMİRSPOR KULÜP REKORU KIRMAK İSTİYOR

Bu sezon evinde oynadığı son 6 Süper Lig maçını kazanan Adana Demirspor, kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

En üst lig tarihinde bir sezonda çıktığı ilk 7 iç saha karşılaşmasından da galip ayrılmayı başaran son takım 2007-2008 sezonunda Sivasspor'du.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK



Fenerbahçe'de ameliyat edilen Becao ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Fred, Djiku, King, Mert Hakan ve Emre Mor forma giyemeyecek.

Öte yandan kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek de bu akşam sahada yer alamayacak.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12. haftasındaki Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün saat 19:00'da oynanacak.

Yeni Adana Stadı'ndaki müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak