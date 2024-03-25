Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, genel kurul öncesinde toplanacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, sarı-lacivertli kulübün 2 Nisan'da gerçekleştireceği olağanüstü genel kurula ilişkin istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelecek.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı, 29 Mart Cuma günü 16.00-18.00 saatlerinde yapılacak.



Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantının gündeminde, yapılan istişareler de değerlendirilecek.



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