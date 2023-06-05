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Fenerbahçe-Medipol Başakşehir ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i yenerek kupayı kazanmaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

(ZTK) final maçında ve karşı karşıya gelecek. 61. Zira Türkiye Kupası finalini kazanarak taraftarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZTK FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

ZTK FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

61. Ziraat Türkiye Kupası final maçının nerede oynanacağı açıklandı.

Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası final maçı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

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