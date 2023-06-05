Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçında Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. 61. Zira Türkiye Kupası finalini kazanarak taraftarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ZTK FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.



Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



ZTK FİNALİ NEREDE OYNANACAK?



61. Ziraat Türkiye Kupası final maçının nerede oynanacağı açıklandı.



Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası final maçı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.