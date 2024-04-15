UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Olympiakos ile kritik bir maça çıkacak. İlk maçta yaşadığı şanssızlıklarla 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Kadıköy'de kazanmak ve yarı final biletini kapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-OLYMPİAKOS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında, Fenerbahçe sahasında 18 Nisan 2024 Perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak.

Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele, Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE YARI FİNAL BİLETİNİ ALMAK İSTİYOR



UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında dün Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 kaybeden Fenerbahçe, evindeki rövanş maçını 2 ya da daha farklı kazanırsa yarı final biletini alacak. Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada kazandığı 6 Avrupa maçını en az 2 farklı galip tamamladı.



Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan müsabakada 3-0 geriye düşmesine karşın Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle skoru 3-2'ye taşıyan Fenerbahçe, tur için umutlandı.

