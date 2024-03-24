Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek tur atlayan Fenerbahçe Opet ile finalde karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak.
24 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.
Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
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