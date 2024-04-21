Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon bugün belli olacak. Final serisinde ikişer galibiyeti bulunan Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği serinin 5. maçını kazanan ekip şampiyonluğa ulaşacak. İşte, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçı hakkında bilgiler...



Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin 5. ve son maçında bu akşam Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.



Final serisinde 5. karşılaşmayı kazanan takım 3. galibiyetini elde ederek, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak.



SERİDE GERİDE KALAN MAÇLAR



Final serisinde ilk maçı Fenerbahçe Opet 3-1 kazanarak 1-0 öne geçti.



İkinci karşılaşmayı Eczacıbaşı Dynavit 3-2 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.



Serinin üçüncü maçını 3-0'la geçen Fenerbahçe, seride 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.



Eczacıbaşı serinin 4. maçını 3-0 kazanarak 2-2'lik eşitliği yakaladı.