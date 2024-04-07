Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçı ne zaman? İşte ilk maç tarihi

Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı belli oldu. Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayacak. Voleybolseverlerde maç tarihlerine odaklandı. İşte, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçlarının tarihleri...
Final serisinin maç programı şöyle:
9 Nisan Salı:
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
13 Nisan Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
15 Nisan Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
18 Nisan Perşembe:
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
21 Nisan Pazar:
19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
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