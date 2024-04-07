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Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçı ne zaman? İşte ilk maç tarihi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği play-off final etabının programı belli oldu. Peki, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçları ne zaman?

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçı ne zaman? İşte ilk maç tarihi

Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı belli oldu. Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlayacak. Voleybolseverlerde tarihlerine odaklandı. İşte, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit play-off final maçlarının tarihleri...

Final serisinin maç programı şöyle:

9 Nisan Salı:

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

13 Nisan Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

15 Nisan Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

18 Nisan Perşembe:

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

21 Nisan Pazar:

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

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