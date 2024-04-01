Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yollar: 3-0 (Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçı)

Normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertliler, ligi 4. sırada bitiren THY ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Türk Hava Yolları’nı deplasmanda 18-25, 20-25, 16-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 4 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
THY: Isabelle Bergmann, Dicle Nur Babat, Kiera Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris Fernanda Silva, Melis Yılmaz (L), Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Derya Güç, Diana Duarte, Sıla Çalışkan
Fenerbahçe: Ana Cristina de Souza, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge (L), Magdalena Stysiak
Setler: 18-25, 20-25, 16-25
Süre: 69 dakika (22, 25, 22)
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