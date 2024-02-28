Fenerbahçe Parolapara-Asseco Resovia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında 29 Şubat'ta Polonya'nın Asseco Resovia ekibini konuk edecek. İşte, Fenerbahçe Parolapara-Asseco Resovia maçı hakkında bilgiler...



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Björn Willems ve Arnavut Igli Feshti yönetecek. Müsabakanın yayıncı kanalı ise bulunmuyor.



FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?



Eşleşmede ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe Parolapara'nın rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde finale çıkacak ekip oynanacak altın setle belli olacak.



Polonya ekibi, her türlü galibiyet veya 2 set alması durumunda adını finale yazdıracak.