Fenerbahçe penaltılarda kaybetti

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Saint Petersburg kentinde katıldığı Pari Premier Cup turnuvasındaki ilk maçında Zenit ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan ev sahibi Zenit, 6, 9, 22 ve 37. dakikalarda ciddi pozisyonlar geliştirip, gol fırsatları yakaladı. Bu ataklarda Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğriyabat, iyi pozisyon alarak tehlikeleri savuşturdu.

Fenerbahçe ise ilk yarıda daha çok bekleyerek oynadı ve kaptığı toplarla tehlike yarattı. İlk ciddi pozisyonunu 22. dakikada Arao ile bulan sarı-lacivertliler, 35 ve 42. dakikalarda Serdar Dursun'la gole yaklaştı.



Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra yerinde müdahalelerle birçok top kapan ve takımını atağa çıkaran İsmail Yüksek, yeni sezona hazır göründü.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



İkinci yarıya da aynı kadroyla çıkan Fenerbahçe, bu bölümde daha etkili gözüken taraftı. İlk yarıdaki oyunun aksine daha dikine paslar yapan ve atak geliştiren sarı-lacivertliler, özellikle Oosterwolde'nin sol kanattan bindirmeleriyle ciddi pozisyonlara girdi.



İrfan Can Eğribayat ile birlikte 90 dakika oyunda kalan oyunculardan İsmail Yüksek, ikinci yarıda da iyi performansını sürdürdü.



Kalan sürede her iki takım da aradığı golü bulamadı ve turnuva kuralları gereği maç penaltılara kaldı.