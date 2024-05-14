Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 57. şampiyonun belli olacağı 2023-2024 sezonunda play-off mücadeleleri başlıyor. Play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas, 15 Mayıs'ta İzmir'de karşılaşacak. Basketbolseverler şimdi ise maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas maçı hakkında bilgiler...



Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas maçı, 15 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



Müsabaka, BeINSports 5'ten yayınlanacak.



DİĞER MAÇLAR NE ZAMAN?



İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç 17 Mayıs Cuma günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü ve son karşılaşma ise 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak.



Anadolu Efes-Türk Telekom, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmelerinin oluştuğu play-off çeyrek finalinde 2 galibiyete ulaşacaklar yarı finale yükselecek.